POL-F: 220731 - 0832 Frankfurt-Westend: Trickbetrug

Frankfurt (ots) - (lo) Am heutigen Freitagmorgen (29. Juli 2022) gegen 02:12 Uhr verunfallte eine 33-jährige männliche Personen mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 661 in Höhe des Offenbacher Kreuzes. Der Fahrzeugführer kam aus Richtung Oberursel und fuhr im Bereich des Offenbacher Kreuzes in einen ...

mehr