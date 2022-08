Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Gegen Auto gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Eberbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch gegen 17:00 Uhr bis Donnerstag gegen 19:30 Uhr kollidierte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem in der Steigerstraße geparkten BMW und flüchtete anschließend. Durch den Zusammenprall entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

