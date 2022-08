POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkaufsstand aufgebrochen und Getränke entwendet - Zeugten gesucht!

Sinsheim-Reihen (ots) - Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr in der Beethovenstraße. Bislang unbekannter Täter überstieg einen hüfthohen Zaun um auf das Grundstück des Einfamilienhauses zu gelangen. Anschließend hebelte er die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zum ...

mehr