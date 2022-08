Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Donnerstag zwischen 09:50 Uhr und 13:10 Uhr im Wimmersbacher Weg. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich, vermutlich über den Garten des Nachbargrundstücks, Zugang zur Terrasse des Einfamilienhauses und gelangte durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das Innere. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der etwaige Diebstahlschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit des Einbruchs wurde ein dunkelsilberner Opel beobachtet, welcher sehr langsam durch die Straße fuhr. Er war mit zwei Männern besetzt. Eventuell gibt es ein Zusammenhang zum Einbruch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch und/ oder dem gesehenen Fahrzeug geben können werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckesheim, unter der Telefonnummer 06226-1336, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell