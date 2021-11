Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Trunkenheitsfahrt

Lahr (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Lahr fiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der B415 in Richtung Mietersheim ein Opel-Fahrer auf, da dieser offenbar beim Erkennen des Streifenwagens die B415 in Richtung Mietersheim wieder verließ. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 01:30 Uhr veranlasste leichter Alkoholgeruch bei dem 50-jährigen Fahrer die Beamten dazu einen Alkoholtest durchzuführen und eine Blutentnahme anzuordnen. Zudem wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes einbehalten. /ae

