Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Snackautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (22.11.2022) oder am Mittwoch (23.11.2022) einen Snackautomaten in einem Gebäude an der Sickstraße aufgebrochen und Waren gestohlen. Die Täter betraten das von 06.30 Uhr bis 17.30 Uhr frei zugängliche Gebäude, brachen das Schloss des Automaten heraus und erbeuteten mehrere Süßigkeiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell