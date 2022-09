Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220907.2 Brunsbüttel: Diebstahl von Holzpaletten

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Brunsbüttel eine Vielzahl von Holzpaletten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Machenschaften beobachtet haben.

Im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen begaben sich Diebe auf das Gelände eines Baumarktes in der Emil-von-Behring-Straße und stahlen von dort 40 Europaletten im Wert von etwa 600 Euro.

Da das Verladen des Stehlguts in ein Fahrzeug einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

