POL-IZ: 220907.1 Norderwöhrden: Fahrer übersieht Abbiegevorgang und fährt auf Transporter auf

Brunsbüttel (ots) - Am Sonntag kam es um 2:05 Uhr zu einem Brand an einem Imbissgebäude am Gustav-Meyer-Platz. Durch die Brandentwicklung wurden die Außenwände sowie die Balken der Außenwände stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die Aufschluss über die Entstehung ...

mehr