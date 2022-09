Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220906.8 Nordermeldorf: Fahrer weicht Gegenverkehr aus und landet im Wasserlauf

Nordermeldorf (ots)

Am Montag um 19:15 Uhr fuhr ein 35jähriger Autofahrer aus Erfurt mit seiner Frau und seinen 3 und 5 Jahre alten Kindern auf der Straße Harmswöhrden Richtung Nordermeldorf. Auf gerader Strecke kam diesem ein dunkelblauer Mercedes Benz-Kombi entgegen, der im Fahrverlauf immer weiter in den Gegenverkehr lenkte. Trotz der Warnung mittels Hupe musste der Fahrer ausweichen, um ein Kollision zu vermeiden. Hierbei rutschte das Fahrzeug nach rechts in einen Wasserlauf und kam auf der Beifahrerseite zu liegen. Die Familie konnte sich unverletzt durch das Dachfenster in Sicherheit bringen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell