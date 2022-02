Polizei Köln

POL-K: 220211-4-K Radfahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (9. Februar) ist eine Radfahrerin (56) um 12.30 Uhr am Uferweg des Fühlinger Sees einem freilaufenden Hund ausgewichen und gestürzt. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war, half der Verletzten auf eine Parkbank und gab ihr für die weitere Abwicklung des Unfalls Personalien, die sich im Anschluss als falsch herausstellten. Rettungskräfte brachten die 56-Jährige mit Frakturen in eine Klinik.

Von der mutmaßlichen Hundehalterin und ihrem Hund, sowie einer Begleiterin, die ebenfalls einen Hund hatte, existieren Fotos. Darauf sind beide sehr gut zu erkennen. Eine der Frauen hat glatte schulterlange Haare, ist etwa 45 Jahre alt und trug eine schwarze knielange Jacke, eine helle Jeans sowie einen blauweißen Schall. Die zweite Frau hat helle schulterlange Haare und trug eine schwarze Hose, eine kurze blaue Steppjacke sowie einen beigen Schall. Auf dem Foto ist eine schwarze Brille zu erkennen.

Beide werden dringend gebeten sich selbstständig beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei bittet auch Zeugen des Unfalls sowie Personen, die die beiden beschriebenen Frauen kennen, sich unter gleichen Kontaktdaten zu melden. (mm/de)

