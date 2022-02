Polizei Köln

POL-K: 220211-2-K Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger (48) und einem silbernen Renault Megane auf der Genovevastraße in Köln-Mülheim am Montag (7. Februar), sucht die Polizei nach der Autofahrerin und nach weiteren Zeugen. Die Gesuchte soll den Fußgänger gegen 12.45 Uhr auf einem Überweg im Einmündungsbereich zur Keupstraße am Bein touchiert und ihre Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Die Renault-Fahrerin soll zwischen 70 und 80 Jahren alt sein und lange, graue, glatte Haare haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der gesuchten Fahrerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell