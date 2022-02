Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Busunfall mit einer Leichtverletzten

Hamm-Mitte (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montag, 28. Februar, eine 32-Jährige in einem Bus zu, als dieser an der Kreuzung Nordstraße / Nordenwall / Westenwall aufgrund eines vorausfahrenden Pkw stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Die 32-Jährige aus Hamm stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

