POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Hubschrauber transportierte einen schwer verletzten Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (11.05.) auf der L835 in der Bauerschaft Elvert in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Sendener befuhr mit seinem Motorrad die L835 von Dülmen-Hiddingsel in Richtung Lüdinghausen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Straße und beabsichtigte an der Unfallörtlichkeit nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen. Dabei kam es zu einer Berührung beider Verkehrsteilnehmer und der Motorradfahrer kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

