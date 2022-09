POL-ST: Ochtrup, 18-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rheine (ots) - In Elte ist eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Sie wurde schwer verletzt. Die junge Frau aus Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) fuhr am Donnerstagmittag (08.09.22) gegen 13.40 Uhr auf der Saerbecker Straße (L593) in Richtung Elte. Auf Höhe der Straßengabelung Riesenbecker ...

mehr