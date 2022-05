POL-ME: Pedelec - aber sicher ! - Fahrsicherheitstraining für Menschen 55plus - Velbert - 2205046

Polizei Mettmann

-- Die Kreispolizeibehörde Mettmann kooperiert in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Begegnungszentrum Klippe 2 in Velbert-Langenberg --

Es ist der Trend der Zeit - immer häufiger gebrauchen Seniorinnen und Senioren in der warmen Jahreszeit ein Pedelec als ihr neues Fortbewegungsmittel Nr. 1. Die Bewegung mit dem elektrisch betriebenen Rad führt oft in die Natur, schont Ressourcen und fördert die Gesundheit ohne zu überanstrengen. Doch der Umgang mit einem Pedelec will geübt sein, wenn man schweren Unfällen vorbeugen möchte.

In einer gemeinsamen Veranstaltung der Kreispolizeibehörde Mettmann mit dem Langenberger Begegnungs- und Servicezentrum Klippe 2 erfahren Interessierte, in Theorie und Praxis, worauf beim Fahren mit dem Pedelec zu achten ist.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen ihr eigenes Pedelec und bitte auch einen eigenen Fahrradhelm mit.

Termin: Samstag, 21.05.2022, 11.00 Uhr

Ort: Begegnungs- und Servicezentrum Klippe 2

der Ev. Kirchengemeinde Langenberg

Klippe 2, 42555 Velbert-Langenberg

Die Anzahl zur Verfügung stehender Trainingsplätze ist begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich und an folgende Kontaktadresse zu richten:

Begegnungs- und Servicezentrum Klippe 2

Telefon 02052 / 2734 E-Mail: klippe2@ekir.de

