POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Keine Fahrerlaubnis - Drogentest bei 37-Jährigem positiv

Bonn (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.11.2021) kontrollierte ein Streifenteam der Polizeiwache Duisdorf in Bonn-Lengsdorf einen Lieferwagen in der Straße "Im Mühlenbach".

Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine persönlichen Dokumente vorweisen, machte jedoch mündliche Angaben zu seiner Identität. Ein freiwillig bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb die Beamten ihn zur Feststellung seiner Personalien zur Wache Duisdorf brachten. Wie sich dort herausstellte, hatte der 37-Jährige vor Ort falsche Angaben gemacht. Er war überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Anschluss brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Nach der Untersagung des Führens fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde der 37-Jährige schließlich entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung ermittelt. Ihn erwartet zudem auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Angabe falscher Personalien. Außerdem leiteten die Beamten Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter ein. Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

