BPOL-HH: Über drei Promille: Ohne Maske, ohne Fahrschein und rauchend in Hamburger S-Bahn- Bundespolizei nimmt jungen Mann am Sonntagmorgen in Gewahrsam-

Am 17.10.2021 gegen 09.00 Uhr mussten Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann (m.28) beim Halt einer S-Bahn im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. Zuvor fiel der "Fahrgast" in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 3 zwischen den Stationen Neugraben und Hauptbahnhof unangenehm auf. Der Mann trug keinen Mund-Nasen-Schutz, rauchte in der S-Bahn und hatte keinen Fahrschein. Gegenüber einem DB-Kontrolleur wollte sich der 28-Jährige auch nicht ausweisen.

Angeforderte Bundespolizisten stellten beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof nicht nur die Personaldaten des Betroffenen fest, sondern auch eine offensichtlich starke Alkoholisierung des Mannes. Er war kaum noch in der Lage selbstständig zu gehen und wurde gestützt zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Die Gewahrsamsfähigkeit des Betroffenen wurde später von einem angeforderten Arzt festgestellt.

Der Mann aus dem Landkreis Stade bekam anschließend in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

"Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt wiederholt vor den Gefahren an Bahnanlagen unter Alkoholeinfluss. Insbesondere bei stark alkoholisierten Personen kommt es häufiger zu Unfällen im Bahnbereich (z.B. Stürze vom Bahnsteig ins Gleisbett). Dabei gefährden sich die Personen durch ihr Handeln häufig nicht nur selbst, sondern oftmals auch Helfer und Reisende."

