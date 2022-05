Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein jugendlicher Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmorgen, 17.05.2022, in WT-Tiengen leicht verletzt. Gegen 07:40 Uhr hatte der 15-jährige in der Schaffhauser Straße mit dem Lenker eine Mülltonne touchiert und war gestürzt. Zur ambulanten Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt.

