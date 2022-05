Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auto auf Dach - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 17.05.2022, gegen 10:00 Uhr, ist ein Auto auf der B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen von der Straße abgekommen und auf dem Dach in einem Bachbett zum Liegen gekommen. Die beiden Insassen, der 55-jährige Fahrer und die 60 Jahre alte Beifahrerin, konnten sich selbst befreien und erlitten leichte Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in verschiedene Krankenhäuser. Neben dem völlig zerstörten Pkw wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 5000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe errichtete die Feuerwehr eine Bachsperre. Die Bundesstraße war bis zur Mittagszeit nur halbseitig befahrbar.

