Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem am Donnerstag (24.11.2022) auf der Kreuzung Am Neckartor die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben. Ein 29 Jahre alter Mann war gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Neckarstraße Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung Am Neckartor stieß der Mercedes mit dem BMW einer 20-Jährigen zusammen, die von der Cannstatter Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell