POL-NI: Automatenaufbrecher scheitern

Nienburg (ots) - (KEM) In der Nacht zu Sonntag, am 31.07.2022, zwischen ca. 0 Uhr und 7 Uhr, wurde ein Jägerzaun an der Schillerstraße in Stadthagen durch einen oder mehrere bislang unbekannte/n Täter beschädigt. Ein Anwohner meldete sich am Sonntagmorgen bei der Polizei Stadthagen, nachdem er feststellte, dass mehrere Elemente eines Holzzaunes beschädigt waren. ...

