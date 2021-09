Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte mit einer Armbrust

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Gießen,

Marburger Straße 2, 35390 Gießen, Pressesprecher: Staatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. (0641) 934-3215, E-Mail: thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de

und des

Polizeipräsidiums Mittelhessen,

Pressestelle, Ferniestraße 8, D-35394 Gießen Telefon: (0641) 7006 (0) - 2040 Fax: (0641) 7006 - 2041, E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de Pressesprecher: Jörg Reinemer

Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte mit einer Armbrust

Linden: Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Nachmittag ein 47-Jähriger Mann aus Linden der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Dem Verdächtigen wird zur Last gelegt, in Linden im Zuge einer Festnahme mit einer Armbrust auf Polizeibeamte geschossen zu haben. Das Amtsgericht Gießen hat nunmehr Haftbefehl gegen den Mann, der der sogenannten "Reichsbürger"-Szene nahestehen soll, erlassen. Er befindet sich aktuell in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Mehrere Polizisten suchten am Dienstag, den 07.09.2021, gegen 10.30 Uhr die Wohnung des deutschen Staatsangehörigen in Linden auf. Zum einem sollte ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts eines Betrugsdeliktes vollstreckt werden und zum anderen ersuchte eine Gerichtsvollzieherin den polizeilichen Schutz zur Durchsetzung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Nachdem die Ermittler die Wohnung betreten hatten, soll der 47 - Jährige mit einer Armbrust auf einen Polizeibeamten geschossen haben. Der Pfeil verfehlte den mit einem ballistischen Schutzschild gesicherten Beamten jedoch und schlug in die Decke ein. Die Beamten überwältigten den nicht vorbestraften Tatverdächtigen sodann und nahmen ihn fest.

Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen vor (0641-934-3215).

Staatsanwalt Thomas Hauburger,

Pressesprecher

Jörg Reinemer,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell