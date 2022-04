Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer im entwendeten Fahrzeug und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle an der Anschlussstelle Sinsheim fiel den Beamten ein junger BMW Fahrer auf der sich, mit aufheulendem Motor und schleifender Kupplung, der Kontrollstelle näherte. Der 22-jährige BMW Fahrer reagierte nur zögerlich auf die Anhaltezeichen der Beamten. Während der Kontrolle konnte ein starker Alkoholgeruch wahrnehmen werden. Das Ergebnis eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ergab einen Wert von ca. einem Promille. Zudem gab der Fahrer selbstständig an, noch Drogen konsumiert zu haben und auch nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der PKW als gestohlen gemeldet war. Der junge Mann wurde zur weiteren Überprüfung zum Polizeirevier Sinsheim gebracht und von dort nach Abschluss aller strafprozessualer Maßnahmen wieder entlassen. Er wird sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten müssen.

