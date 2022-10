Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb gelingt Flucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stahl am Mittwoch (05.10.2022, 17.30 Uhr) drei Getränkedosen aus einem Supermarkt in der Frankenthaler Straße. Als er mit der Beute den Supermarkt verlassen wollte, wurde er von zwei Angestellten angesprochen und festgehalten. Hierbei wehrte er sich und versuchte sich dem Festhalten zu entziehen, bis ihm schließlich die Flucht gelang. Der Dieb war circa 1,90m groß, von schmaler Statur, schwarz gekleidet und trug eine Schirmmütze des Fußballvereins "Waldhof Mannheim". Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

