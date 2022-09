Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 10.35 Uhr kam es an der Einmündung Affstätter Tal / Benzstraße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin bog vom Affstätter Tal nach links in die vorfahrtsberechtigte Benzstraße ein und übersah dabei den 31-jährigen Audi-Fahrer der zu diesem Zeitpunkt die Benzstraße in Fahrtrichtung Daimlerstraße befuhr. Die Unfallverursacherin, die auf Mitte 40 geschätzt wurde, ging in Richtung Stadtmitte flüchtig. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf der Baureihe 7 handeln. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel.: 07032 27080 entgegen.

