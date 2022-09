Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81 Gemarkung Gerlingen: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf A81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Parkplatz Engelberg in Fahrtrichtung Leonberg. Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit erkannte ein 32-jähriger Suzuki-Lenker zu spät den vor ihm liegenden Stau und fuhr am Stauende auf den Pkw Audi einer 37-Jährigen auf. Durch die Wucht das Aufpralles wurde dieses Fahrzeug wiederum auf den Fiat eines 38-Jährigen aufgeschoben, welcher letztendlich weiter gegen den Hyundai einer 21-Jährigen stieß. Außer dem Unfallverursacher, welcher durch die Kollision schwer verletzt wurde, erlitten noch fünf weitere Personen zumindest leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Verursacherfahrzeug sowie der Audi und der Fiat mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 44.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg im Einsatz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Autobahnmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell