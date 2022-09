POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch beschädigte ein noch unbekannter Täter einen Opel, der zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Perosa-Argentina-Platz in Perouse abgestellt war. Der Täter zerkratzte die beide Türen der Beifahrerseite, so dass ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr