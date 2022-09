POL-PPKO: Wohnhausbrand in Rheinbreitbach

Koblenz (ots) - Am 02.09.2022 zwischen 14.30 und 18.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Lortzingstraße 3 in Koblenz am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet ...

