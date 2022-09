POL-PPKO: Mittelfinger gezeigt - Drogen sichergestellt

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 31.08.2022 kam es im Verlauf des Nachmittags In der Weglänge in Koblenz-Metternich zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Gegen 13 Uhr hatte eine 23-Jährige die Polizei Koblenz informiert, dass ihr eine beleidigende Äußerung in den Lack am Heck ihres Pkw geritzt worden war. Gegen 23 Uhr meldete sich die nächste Geschädigte. Sie hatte ihr Auto gegen 15 Uhr In der Weglänge ...

