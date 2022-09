POL-PPKO: Zeugen nach Körperverletzung vor Koblenzer Diskothek gesucht

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 30.08.2022 gegen 16:45 Uhr kam es in den Kaiserin-Augusta-Anlagen in der Koblenzer Südstadt zu einem tätlichen Angriff auf einen Passanten. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad an den Rheinanlagen entlang und traf dort auf einen 35-Jährigen, der auf der Wiese saß und eine Glasflasche auf den Boden warf. Als der 48-Jährige ihn bat, dies zu unterlassen, wurde der Beschuldigte ...

