Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrraddiebe gestellt - Eigentümer gesucht!

Adenau (ots)

Am Montag, den 15.08.2022 gegen 15:30 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Adenau durch einen Zeugenhinweis drei Personen im Bereich eines Parkplatzes in Meuspath an der B 258 feststellen. Die drei Männer waren gerade dabei zehn hochwertige Fahrräder, teils noch mit Schloss versehen, in einen Sprinter zu verladen.

Die drei Beschuldigten gaben an, dass sie die Fahrräder von einem Bekannten aus Belgien berechtigt erhalten hätte. Aufgrund der Auffindesituation wurde jedoch von einem Bandendiebstahl der Fahrräder ausgegangen. Diese wurden entsprechend sichergestellt, eine Abfrage der Rahmennummern war bislang negativ.

Die Polizeiinspektion Adenau fragt daher: Wer erkennt eines der abgebildeten Fahrräder als sein Eigentum wieder? Es handelt sich um folgende Modelle:

1. Marke: AMSLOD, Modell: Aston MX (E-Bike), weiß 2. Marke: CUBE, Modell: AIM CMPT, schwarz/blau 3. Marke: CUBE, Modell: unbekannt, schwarz 4. Marke: DIAMOND, Modell: Liberty (E-Bike), silber 5. Marke: GAZELLE, Modell: orange C8 (E-Bike), schwarz 6. Marke: GIANT, Modell: Futuro CS, weiß 7. Marke: KALKHOFF, Modell: Tasman Impulse (E-Bike), schwarz 8. Marke: KOGA, Modell: venya 4, schwarz 9. Marke: MERIDA, Modell: Crossway 300, schwarz-grün 10. Marke: TREK, Modell: Waterloo, schwarz-silber

Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter der 02691-9250 oder per E-Mail an: piadenau@polizei.rlp.de zu wenden, um eine Zuordnung der mutmaßlich gestohlenen Fahrräder zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurde ein Laubbläser der Marke POWERPLUS, Modell: Powef9013, schwarz bei den Beschuldigten aufgefunden. Auch hier wird der Eigentümer gebeten, sich bei der Polizei Adenau zu melden.

