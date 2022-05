Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen/ Automat besprüht

ALtena (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde an der Brunnenstraße ein schwarzer Skoda Octavia gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Wagen am Freitag gegen 17 Uhr vor einer Garage abgestellt. Kurz vor 4 Uhr stellte er fest, dass der Pkw weg war. Er meldete den Wagen bei der Polizei als gestohlen.

Wahrscheinlich in der Nacht zum Samstag wurde der Parkscheinautomat an der Holtzbrinck-Tiefgarage unbrauchbar gemacht. Ein Unbekannter übersprühte das Display mit Farbe. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell