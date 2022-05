Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Stadtgebiet aktiv/Diesel aus mehreren Fahrzeugen gepumpt

Lüdenscheid (ots)

Über das Wochenende kam es im Stadtgebiet gleich zu zwei Einbrüchen in Büroräume.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Büros an der Mozartstraße ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufdrückten. Im Inneren öffneten sie zahlreiche Behältnisse und erbeutete unter anderem ein Smartphone, ein Tablet, eine Kamera sowie Bargeld. (schl)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen traf es überdies die Räumlichkeiten der Humboldtvilla. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein. In der Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten der dort ansässigen Firmen. Dabei brachen sie auch gewaltsam verschlossene Türen auf. Ob und wie viel Beute die Täter machten, ist derzeit nicht bekannt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise zu den Taten könnten unter 02351-9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Aus den Tanks von insgesamt acht älteren Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines LKW- und Großfahrzeughandels an der Werdohler Straße geparkt standen, pumpten unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Samstagmorgen, 08:00 Uhr große Mengen Dieselkraftstoff. Von einem der betroffenen LKW entwendeten sie überdies den Katalysator. Wie viel Liter Diesel konkret entwendet wurden, ist nicht bekannt. (schl)

