Polizei Köln

POL-K: 210625-3-K Haftbefehl gegen Zahnarzt vollstreckt

Köln (ots)

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren hat die Polizei Köln am heutigen Tag einen Haftbefehl gegen einen 57 Jahre alten Zahnarzt in Moers vollstreckt. Gegen den sich zumindest offiziell zuletzt in Mallorca aufhaltenden deutschen Beschuldigten besteht u.a. der Verdacht eines Bankrotts gemäß § 283 StGB mit einem Schaden von annähernd 420.000,- Euro. Der 57-Jährige wird noch heute einem Haftrichter in Köln vorgeführt. Ansprechpartner bei der Staatsanwaltschaft Köln ist Staatsanwalt Dr. Seppi unter 0221/4774406 erreichbar. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell