POL-K: 210625-1-K Armfraktur und Schürfwunden nach "Dooring"-Unfall - Krankenhaus

Eine Armfraktur und blutende Schürfwunden an Armen und Beinen hat ein 50 Jahre alter Radfahrer bei einem erneuten "Dooring"-Unfall in der Neustadt-Nord erlitten. Gegen 17 Uhr soll der 59-Jährige Fahrer eines vor der Kreuzung Belfortstraße/Sedanstraße am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi TT die Autotür geöffnet und den in Richtung Rheinufer fahrenden Radfahrer getroffen haben. Rettungskräfte brachten den Kölner in eine Klinik.

"Dooring"-Unfälle sind vermeidbar! Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfiehlt: Kopf drehen, Radfahrende sehen! Mehr unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (mw/de)

