Polizei Köln

POL-K: 210625-2-K Drei verletzte E-Scooter-Fahrer in weniger als 24 Stunden

Köln (ots)

Zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag (24. bis 25. Juni) registrierte die Polizei in Köln drei Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von E-Scooter-Fahrern (14, 43, 51). Die drei Nutzer wurden dabei leicht verletzt. Zwei davon verunfallten ohne Fremdeinwirkung, ein 51-Jähriger unter Alkoholeinfluss. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat 1 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Donnerstag, 24. Juni, 11.30 Uhr, Höhenberg:

Gegen 11.30 Uhr stürzte ein auf dem Radweg der Olpener Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fahrender Fahrer eines E-Scooters (43). Rettungskräfte behandelten seine Schürfwunden und Fingerverletzungen. Da sein E-Scooter nicht versichert war, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen den 43-Jährigen, wegen der Teilnahme am Straßenverkehr mit einem nicht versicherten E-Scooter, ein.

Donnerstag, 24. Juni, 15 Uhr, Kalk:

Etwa dreieinhalb Stunden später kollidierte ein mit zwei Jugendlichen besetzter E-Scooter (Fahrer 15 / Sozius 14), der entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung auf der Buchforststraße in Richtung Thumbstraße fuhr, im Kreuzungsbereich zur Steinmetzstraße mit dem querenden Fahrer eines Dodge Ram (64). Beide Jugendlichen stürzten. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 14-jährigen Sozius in ein Krankenhaus.

Freitag, 25. Juni, 5.30 Uhr, Neustadt-Nord:

Zeugen meldeten am frühen Freitagmorgen einen gestürzten 51 Jahre alten Mann auf der Riehler Straße. Nach ersten Ermittlungen stürzte der Kölner ohne Fremdeinwirkung auf dem Gehweg mit einem Leihscooter. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Er erlitt Gesichts- und Handverletzungen. (mw/rr)

