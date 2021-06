Polizei Köln

POL-K: 210624-4-K Drei Intensivtäter nach Videobeobachtung festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (24. Juni) bei zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen drei 17- und 18-jährige, verhinderte Fahrraddiebe in Mülheim gefasst. In beiden Fällen hatte ein Videobeobachter der Leitstelle die Verdächtigen bemerkt, als sie sich an einem mit Spiralschloss gesicherten Mountainbike an der Buchheimer Straße zu schaffen machten. Alle drei Festgenommenen gelten nach Eigentumsdelikten als Intensivtäter und sind erst kürzlich aus der Haft entlassen worden. Den 17- und einen der 18-Jährigen nahmen die von der Leitstelle gezielt herangeführten Streifenbeamten gegen 2 Uhr in Tatortnähe fest. Kurz nach 3 Uhr geriet an derselben Tatörtlichkeit ein weiteres Duo in den Fokus der Leitstelle. Angesichts der sich nähernden Polizisten flüchtete der Mittäter seinerseits auf einem Rad über den Clevischen Ring. Den wegrennenden 18-Jährigen fixierten die Beamten nach kurzer Verfolgung. In seiner Bekleidung fand sich ein Einhandmesser, auf seinem Fluchtweg stellten die Polizisten eine Kneifzange sicher. Wie sich später herausstellte, war es den Festgenommenen nicht gelungen, das Fahrradschloss zu knacken. (cg/rr)

