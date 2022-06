POL-PDNR: Presseerstmeldung -Wohnhausbrand in Rettersen

Rheinbreitbach (ots) - Während des Trainings am Mittwochabend auf dem Sportplatz in der Westerwaldstraße wurde einem 18-jährigen Heranwachsenden aus Kasbach-Ohlenberg sein IPhone aus der Sporttasche entwendet. Der junge Mann hatte in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr Training und seine Tasche lag auf einer Bank am Fußballplatz. In diesem Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter das Handy aus der Tasche. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder ...

