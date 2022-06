Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Rosenheim (LK Altenkirchen) (ots)

Am Mittwoch, dem 01.06.2022 drangen im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Rosenheim (LK Altenkirchen) ein und durchwühlten dieses deliktstypisch. Entwendet wurde hauptsächlich hochwertiger Schmuck. Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

