Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Straßenbaum kippt auf Lkw-Anhänger der Deutschen Post

LK MSE/ Neubrandenburg (ots)

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist es zu zahlreichen Polizeieinsätzen auf Grund des anhaltenden Sturmtiefs gekommen. Die Beamten der Polizei(haupt)reviere der Polizeiinspektion Neubrandenburg mussten zu mehreren Einsätzen fahren, da einige Straßenbäume auf die Fahrbahnen kippten. Die Straßenbäume konnten durch die Feuerwehren des Landkreises beräumt werden.

Glück im Unglück hatte ein Fahrzeugführer eines Lkw der Deutschen Post.

In den Morgenstunden des 17.02.2022 befuhr der 41-Jährige gegen 08:17 Uhr mit seinem Lastkraftwagen die L27 aus Neubrandenburg kommend in Richtung Wulkenzin, als plötzlich ein Straßenbaum auf den Anhänger des Lkw stürzte. Der Anhänger wurde dabei so stark beschädigt, dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Neubrandenburg, kippte ein weiterer Baum im Unfallbereich auf die Fahrbahn und beschädigte eine am Straßenrand befindliche Schutzplanke.

Aufgrund der Beräumungsarbeiten durch die Straßenmeisterei und der Abschleppmaßnahme des Lastkraftwagens, musste die L27 auf Höhe der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Die entstandene Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 31.000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell