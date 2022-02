Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Traktor für 115.000 Euro inseriert - Betrugshandlung missglückt

Stavenhagen (ots)

Am 16.02.2022 gegen 09:30 Uhr meldete sich ein 60-jähriger Geschädigter bei der Polizei in Stavenhagen und erstattete eine Anzeige aufgrund eines versuchten Betruges.

Über das Internet beabsichtigte der 60-Jährige einen Traktor im Wert von 115.000 Euro zu kaufen. Mit dem unbekannten Täter, welcher sich als Verkäufer ausgab, wurden telefonisch die Personalien ausgetauscht und der Kauf bestätigt. In der weiteren Folge erhielt der 60-Jährige die Bankdaten des Täters sowie die Rechnung mit der Anzahlungsaufforderung in Höhe von 95.000 Euro. Der 60-Jährige bevorzugte vor dem Kauf die direkte Inaugenscheinnahme des Traktors. Er fuhr zu der angegebenen Firmenadresse, an welcher sich herausstellte, dass seitens dieser Firma ein solcher Traktor nie inseriert wurde und es sich offensichtlich um einen Betrug handelt.

Ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin aufgenommen.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugshandlungen. Seien Sie aufmerksam und handeln Sie überlegt!

Rufen Sie im Zweifel die Polizei per Notruf oder ihre jeweilige Polizeidienststelle an! Wir sind rund um die Uhr für Sie da! Auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

