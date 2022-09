Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8 Gemarkung Magstadt: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr ereignete sich auf der A8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 20-jährige Fahrer eines Opel befuhr dort im vierspurigen Bereich die dritte Fahrspur von rechts, als ein weiteres Fahrzeug unmittelbar vor ihm mit zu geringem Abstand von rechts nach links rüber wechselte. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des 20-Jährigen kam es zur Kollision mit dem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen schwarzen SUV handeln könnte. Zeugen des Unfalls sollen sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung setzen.

