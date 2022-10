POL-PPRP: Betrug über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) - Unbekannt brachen in der Nacht von Dienstag (04.10.2022) auf Mittwoch (05.10.2022) einen Ford Transit auf und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von 500 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Sinsheimer Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

