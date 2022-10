Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei alarmiert, da es in der Giselherstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Geschäft kommen würde. Ein 38-Jähriger wurde von einem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der 38-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Angreifer flüchtete mit seinem Fahrrad, noch vor Eintreffen der Polizeikräfte. Er konnte bei einer Fahndung in der Nähe kontrolliert werden. Der 25-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Darüber hinaus zeigte der Mann auch Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der 25-Jährige zuvor in dem Geschäft, vor welchem die Auseinandersetzung stattfand, Waren im Wert von fast 200,- Euro gestohlen hatte. Zur Feststellung der genauen Alkoholisierung sollte dem Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Gegen das Verbringen wehrte er sich mit Tritten, Spucken, Bedrohungen und Beleidigungen. Verletzt oder getroffen wurde kein Polizeibeamter. Der Mann konnte gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht werden, wo ihm schließlich die Blutprobe von einem Arzt entnommen wurde. Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und von ihm eine Gefahr für sich und andere ausging, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen verständigt, welcher ihn in ein Krankenhaus verbrachten.

