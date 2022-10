POL-PPRP: Körperverletzung im Ebertpark

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 04.10.2022, um 17:20 Uhr ereignete sich ein Taschendiebstahl in einem Reisebüro in der Wredestraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Brieftasche mit Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro, Bankkarte und Dokumenten. Der gesuchte Täter ist etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, trägt einen schwarzen Vollbart und zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Kappe, einen hellblauen Pullover und eine beige Hose. Taschendiebstahl kommt ...

mehr