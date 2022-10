POL-PPRP: Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 04.10.2022 wurde um 16:50 Uhr ein E-Scooter in der Mundenheimer Straße entwendet. Das Fahrzeug parkte für rund 15 Minuten vor der Postfiliale, als Unbekannte es gestohlen haben. Konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Annika Lamsfuß ...

