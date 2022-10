POL-PPRP: E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten die roten Händlerkennzeichen von einem Auto. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, dem 03.10.2022, um 19 Uhr, und Dienstag, dem 04.10.2022, um 7:00 Uhr in der Straße Am Sandloch, auf Höhe der Hausnummer 10. Konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr