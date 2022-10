Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 21-Jähriger war am Dienstag (04.10.2022), gegen 12 Uhr, mit seinem PKW im Erfurter Ring unterwegs, als ein anderes Fahrzeug vom Fahrbahnrand losfuhr und diesen rammte. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW stieg noch aus und unterhielt sich mit dem 21-Jährigen. Im Anschluss stieg der unbekannte PKW-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 21-Jährige konnte noch das Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs fotografieren. Die Polizei ermittelt nun den Fahrer und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell