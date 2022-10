Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zum 01.10.2022

Ludwigshafen (ots)

Heute wurde die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeioberrätin Katja Brill, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Sie übernahm zum 01.10.2022 im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in der Abteilung Bereitschaftspolizei die Leitung der Führungsgruppe und die stellvertretende Abteilungsleitung.

Katja Brill, die im Rhein-Pfalz-Kreis wohnt, wurde 2004 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war sie seit 2017 zunächst Leiterin eines Stabsbereiches im Führungsstab des Polizeipräsidiums Trier. Im Oktober 2019 übertrag man ihr die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, wo sich Katja Brill besonders für die Präventionsarbeit eingesetzt hat. Das zusammen mit dem Handballbundesligisten Eulen Ludwigshafen begonnene Projekt "Gemeinsam für LU" wurde von Innenminister Roger Lewentz im Mai 2022 mit dem dritten Platz beim Landespräventionspreis 2022 ausgezeichnet.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeioberrat Johannes Freundorfer, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernahm der 39-Jährige offiziell zum 01.10.2022.

Johannes Freundorfer wurde 2003 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei im Polizeipräsidium Westpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2017 Dozent für Staats- und Verfassungsrecht, politische Bildung und Beamtenrecht an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. 2019 wechselte er zum Polizeipräsidium Westpfalz nach Kaiserslautern, wo er im Führungsstab den Stabsbereich Einsatz leitete. Johannes Freundorfer übernimmt mit der Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nun erstmals eine Funktion im Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Katja Brill für die geleistete Arbeit und wünschte ihr und Johannes Freundorder viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ist in der Stadt Ludwigshafen für die Stadtteile, Nord/Hemshof, West, Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Friesenheim, Oggersheim und Ruchheim zuständig. Die Polizeiwache Oggersheim ist ihr organisatorisch angegliedert.

