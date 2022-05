POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Auto kollidiert mit Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer war die Folge eines Zusammenstoßes am Samstag gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung der Bundestraße 35 zur Bundesstraße 3 in Bruchsal Nach derzeitigem Ermittlungstand nahm ein 49-Jähriger mit seinem Fahrzeug offensichtlich das Rotlicht nicht wahr, als er auf der B35 in Richtung Heidelsheim fuhr. Daraufhin ...

mehr